女優・加藤ローサの最新のビジュアルに、ファンから衝撃の声があがっている。

加藤は12月19日までにInstagramを更新。出演中のドラマ『推しの殺人』（日本テレビ系）がクランクアップしたことを報告した。

《クランクアップしました! ご覧くださった皆様、ありがとうございました。放送はまだ続きます〜》などとつづり、血糊が頬に着いた自身のオフショットや、劇中で血まみれで横たわるカットなどを添えた。

田辺桃子、横田真悠、林芽亜里主演のこのドラマは、10月2日にスタートし、12月25日に最終話が放送される。加藤は、城田優が演じるマーケティング会社社長・河都潤也の妻・河都麗子役で出演している。

衝撃のビジュアルにInstagramのコメント欄にはファンから

《凄惨な現場ですね》

《血がリアルでぞっとします》

《衝撃でした…》

などと驚きの声があがっている。

加藤は2026年1月9日よりスタートするドラマ『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系）で主演を務める。

「加藤さんが同局の連続ドラマの主演を務めるのは、今回が初めてとなります。アラフォー女子のリアルな婚活バトルコメディとなっていて、美人で恋愛経験も豊富な主人公・赤木ユカを加藤さんが演じます」（テレビ局関係者）

加藤は、2005年に『東京タワー』で映画デビュー。翌2006年には、主演映画2本を含む6本の映画に出演するなど、女優業で目まぐるしい日々を送った。その後、2011年に元サッカー日本代表・松井大輔氏と結婚。2児の母となり、芸能活動をしばらく休止していた。

芸能ジャーナリストが言う。

「芸能活動は2014年から再開しています。2020年のNHKドラマ『きれいのくに』で地上波復帰を果たしました。その後も2022年に映画『凪の島』、2023年には映画『こんにちは、母さん』に出演するなど、育児と両立しながら女優としての仕事こなしてきました。

加藤さんは、8月に出演した『おしゃれクリップ』（日本テレビ）で、離婚していたことを初告白しました。現在は、松井氏との同居は継続しているといい、新しい家族の形を実現しています。家庭内での自分の地位を上げるために仕事をしたいと語ったこともあり、母や妻として感じていた葛藤が、仕事へのモチベーションにつながっているのかもしれません」

今後、女優としての加藤の活躍の場は広がっていきそうだ。