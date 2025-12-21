インスタグラムを更新

陸上の女子5000メートルパリ五輪、世界陸上日本代表の山本有真（ゆま、積水化学）がインスタグラムを更新。私服姿のプライベートショットを公開するとともに、好評だったコーデのブランドを明かした。

紅葉をバックに笑みを浮かべた。

山本はベージュの短丈トレンチコートにミニスカート、黒のロングブーツを合わせた装い。栃木・東武ワールドスクウェアで、ピサの斜塔や国会議事堂といったミニチュアになった世界の名所を前にオフを満喫したようだ。

山本は自身のインスタグラムに「なんか好評だった秋コーデ トレンチコートだけど短丈でセットアップなの本当かわいい」と記し、実際の画像を公開。「ANDREA&COってブランドの服だよ！ セット売りしてて可愛いからよくここで買う」とブランド名を紹介した。山本のコーデにファンから様々な声が寄せられた。

「有真さんってホントにお洒落だと思う」

「お似合いです 可愛い」

「お茶目でスタイルよくて最高です」

「流石 陸上界のオシャレ番長」

「誰かわからんかった」

山本は2024年パリ五輪、2025年9月世界陸上の女子5000メートルに出場した日本長距離界を牽引するトップランナー。投稿の最後には北京・天壇の写真を添え、「最後の写真は北京だったから（ピースの絵文字）で2年後って意味（笑）」と2027年北京世界陸上をお茶目に見据えていた。



（THE ANSWER編集部）