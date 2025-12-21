Photo: 小林ユリ

そろそろ大掃除の季節。

家中をキレイにしなければならないとなると、一箇所あたりの所要時間はできるだけ少なくしたいところですが、お風呂掃除って時間がかかるんですよね。

我が家では床の黒ずみがなかなか落とせずいつも苦労するのですが、あっという間に浴室中ピカピカにできるブラシを見つけたから、今年の大掃除はこわくないんだ〜！

超時短！たった20分で風呂掃除、完了

アズマ工業「浴室床洗い」

時間も労力も少なく浴室掃除ができるアイテムを探していて見つけたのが、アズマ工業の「浴室床洗い」です。

浴室中丸ごと掃除してみたのですが、たったの20分程度で終わりました。

清掃前（写真左側）と清掃後（写真右側）を比べると汚れ具合の差は一目瞭然。1箇所につき5回くらい擦っただけでここまで落ちるなんて…！

さすがに水垢汚れを落とすことはできませんでしたが、ピンク汚れはもちろん、床に蓄積した黒ずみ汚れまで力を入れずにスルスル落とすことができたことに感動しました。

黒カビも洗剤ナシで落とせて感激！

定期的に掃除をしていてもいつの間にか出てくる黒カビ汚れ。我が家ではマグネットを利用して壁面収納をしているのですが、マグネットを外すと黒カビが…。

湿度の高い浴室の宿命なのだと諦めていましたが、これも簡単に落ちました。

写真左側が清掃前、右側が清掃後。水をつけて擦るだけです。

マグネットの跡はうっすら残っているものの、黒カビはなくなりました。

あまりの手軽さに「水をつけて擦るだけでいいなんて、今までの苦労はいったい…」と呟いてしまったほど！

ブラシ先端のツンツンがポイント

浴室の床はTOTOのほっカラリ床なのですが、水捌けが良い反面、汚れが溝に入り込んで汚れが落としにくいというデメリットがあります。

このブラシでも細かな溝の汚れにアプローチするのはなかなか難しいかと思ったのですが、先端についている細くて弾力のあるツンツンしたブラシが溝の汚れをあっという間に掻き出してくれました。

本体よりもスポンジ部分が大きい形状もポイント。

このおかげで手やプラスチック部分が邪魔にならず、角に溜まった汚れもスムーズに落とすことができます。

洗剤の泡立ちもいいんです

水だけでも汚れを落とすことができますが、洗剤との相性も抜群！

泡立ちがイマイチだった浴室用洗剤も、あっという間に泡立ちました。

滑りが良くなるので、広範囲を一気に掃除したいときなどには、洗剤を使って掃除するほうが楽だと思います。

スポンジ部分は取り外しできちゃう

スポンジ部分と本体はマジックテープで固定されていて簡単に着脱することが可能です。使用中に外れてしまうようなことはありません。

使用後に取り外して洗っておけば、いつでも清潔な状態で使うことができます。スポンジ部分は薄くて軽いので、お手入れも簡単です。

ちなみにスポンジはスペアが売っていて、劣化したら交換することができます。

柄の先端のマグネットも便利だな〜

グリップの先端にマグネットがついているので、浴室の壁にくっつけて収納することができるのが便利でした。

グリップを押すとマグネットがぐいっと飛び出すので、壁にくっつけたときにスポンジが壁にくっつくことはありません。

ただ、マグネットの磁力は少し弱め。少しの衝撃で落ちてしまうので貼り付けておく場所は吟味したほうがよさそうです。

とはいえ、気軽に掃除することができる環境が整ったことで、これまでよりも汚れが溜まりにくくなる気がしています。

大掃除も普段の小掃除もドンとこい！

苦節数年、やっと理想の浴室ブラシに出会えました。

