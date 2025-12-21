「SixTONES ANN」人気俳優がサプライズ登場 異例の出演に田中樹驚き「キモいっすよ」
【モデルプレス＝2025/12/21】SixTONESがパーソナリティを務めるラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）が、12月20日に放送された。人気俳優がサプライズ出演し、話題を呼んでいる。
【写真】SixTONES生ラジオにサプライズ登場した人気俳優
この日、俳優の間宮祥太朗が事前告知なしでサプライズ出演。自身が主演を務め、メンバーの森本慎太郎と共演する日本テレビ系土曜ドラマ「良いこと悪いこと」（毎週土曜よる9時〜）最終回の放送を終えたタイミングでの異例の出演に、田中樹は「キモいっすよ」と楽しそうにツッコミを入れた。
間宮は、11月29日に放送された日本テレビ系「ベストアーティスト2025」で、「良いこと悪いこと」の宣伝のためゲスト出演。そこで田中は「見ててくださってる形だった」という間宮にマイクを向け、間宮が主演を務めた同局系ドラマ「ACMA：GAME アクマゲーム」（2024）の挿入歌でSixTONESの楽曲「GONG」の一部を歌ってもらったと回顧。田中が「歌割り少なくて申し訳なかったんですけど」「もしかしたら間宮担が怒ってるかもしれない」と口にすると、間宮は「少なすぎる！」と返答していた。
田中は「あんなすぐ歌えるんですね」と間宮を絶賛。間宮は「歌えたんだけど、櫻井（翔）さんに『なんで歌えるの？』って言われて、俺も歌った時とかSixTONESのみんなとわーってやってる時は当然のノリとしてやってたけど、『あ、これが世間か』と」と、MCを務めた嵐の櫻井翔を含め周囲からは、突然マイクを向けられても歌えたことに対し、意外な反応をされたと口に。「『なんで歌えるの？』って聞かれた時に、色々巡ったけど、説明もできないやって思って、『かっこよかったですね』って。櫻井さんの質問を無視した形になってる」と振り返った。
さらに森本からは「あの日衣装も似てたんだよ」とSixTONESと間宮の衣装がカラースーツで似ており、話題になったとコメントも。間宮は「マジでたまたま」「2択で、全く素材も一緒で色違いのスーツがあって」と意図的なものではなかったと語った。
同ラジオやレギュラー番組で複数共演しており、SixTONESのファンクラブに入会しているという間宮。田中は間宮から「すっごい笑顔で『樹当たった』って」と2026年1月から開催されるアリーナツアー「MILESixTONES」の当選の報告も受けたと明かしていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
