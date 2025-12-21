人気レースクイーンの央川かこ（31）が21日までに自身のインスタグラムを更新。辻門アネラとの“超ミニスカ2ショット”を披露した。

「今日はau TOM'Sファン感謝祭でした 今シーズンもチームを応援してくださった皆さんと改めて3連覇をお祝いできて嬉しかったし、監督やドライバーさんのトークも大爆笑だった」と、「TGR TEAM au TOM'S」がGT500初の3連覇達成を記念して20日に都内で開催した「au TOM'S＆KDDI TGMGP TGR-DCファン感謝祭」を報告。

辻門アネラとの2ショットをアップし、「3年間auレースアンバサダーとして一緒に活動してきたアネラちゃんの引退は寂しいけど、今後はうどん屋さんになるかもしれないらしい 笑 最後までたくさん笑わせてくれてありがとう 笑笑」とつづり、「短い時間でしたが感謝祭を一緒に盛り上げてくださったファンの皆さんありがとうございました」と感謝した。

この投稿にフォロワーらからは「2人とも楽しそうでコスお似合いで美人で可愛い」「めちゃめちゃ綺麗すぎです」「コンビ解消は寂しいけどそれぞれの今後の活躍を期待して今までありがとう」「いつも綺麗で素敵」「美女コンビ」などの声が寄せられている。

央川は、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。

公式プロフィルは、身長1メートル72、スリーサイズはB85・W58・H88。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。