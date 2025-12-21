57歳・森口博子、すっぴん披露にファン「本当にすっぴんですか」「普段と変わらない（笑）」「優しい顔しとる」
歌手の森口博子（57）が20日、自身のインスタグラムを更新。すっぴんを披露した。
【写真】「普段と変わらない（笑）」すっぴんを披露した森口博子
「すっぴんで失礼モーニング」と題してプログをアップ。「スッピンでめんごめんご」と、すっぴんにマスクを付けた自撮りショットを披露し、「若干、寝ぼけ気味だけど（笑）」と伝えた。
この日「40周年アニバーサリーツアー」の初日を広島で迎えた森口は、「ああああ〜〜〜ドキドキワクワクしちょるよお 広島のみんなに会えるのぶち楽しみだよお」と興奮気味で心境をつづり、「同じ日とないこの瞬間を一緒に突き抜けようね！ 歌の花束、受け取ってね 40年分の感謝を込めて………」とファンへ温かいメッセージを届けた。
森口のすっぴん姿に、ファンからは「普段と変わらない（笑）」「綺麗で素敵です」「綺麗ーーー本当にすっぴんですか」「優しい顔しとるで！」などの声が寄せられている。
