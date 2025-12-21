上沼恵美子が２０日にＮＨＫ大阪で放送された「オール阪神・巨人 ５０年の漫才道」に出演し、阪神巨人への尊敬の思いを語った。

番組では、１９７２年当時を「関西では空前の演芸ブーム」と振り返った。後にコンビを結成する南出繁（２１、巨人）と高田昭徳（１４、阪神）は素人としてモノマネや漫談で人気を集めていた。やがて、番組プロデューサーの勧めでコンビ結成。素人ながらプロのステージで漫才を披露した。舞台は桂三枝（現６代文枝）のラジオ番組だった。ほかの出演者にはデビュー間もない海原千里・万里がいた。上沼が姉と組んだコンビだった。

上沼（元千里）は「阪神巨人さんは素人なのに、ぶわーっとウケるんです。当時から。その後、わたしとお姉ちゃんと出て行って、本当にシーンだったことが何度もあります！」と笑いを取れなかったことを明かした。上沼は舞台が終わってから三枝に泣きついたそうで、三枝から「やめてしまえ」と叱咤激励されたという。

上沼は「素人に負けてるって思いました。だから頑張ったの。阪神巨人さんがいらっしゃらなかったら、千里万里は売れてなかったかもわからない。それくらいのものはあります」と良き競争相手だったことを語った。