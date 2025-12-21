◇全国高校駅伝・男子第７６回（２１日、たけびしスタジアム京都発着、７区間４２・１９５キロ）

福島・学法石川が２時間０分３６秒（速報値）で初優勝した。２０２３年に長野・佐久長聖がマークした２時間１分０秒の日本高校最高記録を更新する激走。１９６４年東京五輪男子マラソン銅メダルの円谷幸吉さんをはじめ優れた長距離選手を多く生んでいる福島県勢としても悲願の初優勝。雨の京都で歴史をつくった。

学法石川は、最長のエース区間「花の１区」（１０キロ）でエースの増子陽太（３年）が２８分２０秒で区間賞を獲得。昨年、千葉・八千代松陰の鈴木琉胤（るい、現早大１年）がマークした日本人最高記録（２８分４３秒）を２３秒も更新する激走で波に乗った。３区（８・１０７５キロ）の栗村凌（３年）も区間２位に２０秒の大差をつける区間賞で独走態勢を築いた。

最終７区（５キロ）は１年生の美沢央佑が、宮城・仙台育英の追い上げを振り切り、歓喜のゴールテープを切った。

学法石川の松田和宏監督は中大出身。１９９６年箱根駅伝で中大が優勝した時にエース区間の２区を走った経験を持つ。２０１０年に東洋大に移った酒井俊幸監督の後任として就任。相沢晃（現旭化成）、遠藤日向（現住友電工）ら好選手を育成した。就任１６年目で悲願の初優勝を果たした。

２位の仙台育英も２時間０分５８秒で、従来の日本高校最高記録を超える好タイムだった。

３位は岡山・倉敷。

前回２位の福岡・大牟田から集団転校したエース本田桜二郎（３年）らが健闘し、４位に入った。