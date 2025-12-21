お笑いタレントのカンニング竹山（54）が21日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。今年炎上した出来事について語った。

準レギュラーが「今年最も記憶に残った出来事」を発表。竹山は「今年、春夏秋冬1回ずつ炎上するという…。いろんなことがあるんですけど、1番しょうもない炎上が。僕ね、弁当を作るんだけど」と切り出した。

以前から家で食事をする時間がないとロケに「あ、これ持って行こうと思って」と弁当を作って持って行っていたとし、ご飯の上に鮭、明太子、梅干しを並べた弁当の写真を披露。

作り始めた際にSNSで公開すると「きったねえ弁当食いやがって」「茶色ばっかじゃねえか」と炎上したと言い、その後は「それが面白くてわざと作るようになって。だんだん作るからうまくなっていったんですよ」と振り返った。

そうして今年はこのシャケの弁当の写真をアップしたというが「これがなんで炎上したかって言ったら、“どれだけ塩分濃いもの食ってんだよ！”って」と再び炎上したと苦笑した。

共演者からは「確かに全部しょっぱい」といった意見が出たものの、竹山は「余ったから、もったいないから持っていったんだけど、何をやっても炎上しますよ」とぼやいてみせた。

歌手の和田アキ子は「でも、それだけみんな気にしてるってことじゃん」とフォローしたが、竹山は「いや、アッコさん違います。それだけ俺が嫌われているんです」と自虐的に語った。