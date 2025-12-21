「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、男子＝７区間）

学法石川が１区から一度もトップを譲らす初優勝を果たした。２３年・佐久長聖がマークした２時間１分ジャストの大会記録を２４秒塗り替える２時間０分３６秒の快勝劇だ。

１区で増子陽太が独走状態となり、日本選手最高記録を更新しての区間賞で２区につないだ。３区で増子とのＷエースの栗村凌が区間賞を獲得する激走を見せ優勝候補・仙台育英とのリードを広げた。

以降も着実なレース運びで仙台育英との差を保ちながらタスキをつないだ学法石川。アンカーの１年生・美沢も落ち着いて７区５キロを走り抜き、歓喜のゴールテープを切った。

午前中から雨が降りしきる難しいレースだったが、選手達が最大限の力を発揮して大会記録を更新。歴史的な初優勝を鮮やかに飾った。

増子はレース後、「自分の区間新記録よりもチームの新記録の方がうれしい」と喜びを語っていた。松田監督は「１区の増子が想定通りの走りをしてくれて勢いに乗って、３区でも突き放してくれて理想的なレースができた」と振り返り、「予想以上でした。本当に頑張ったとねぎらいの言葉をかけたい」と語った。

美沢は「７区を走ると思ってなくて、言われた時は仙台育英を追いかける展開かなと思ったんですが、先輩達がトップでタスキを持ってきてくれて。絶対に大会記録を狙うぞという気持ちで走りしました」と語り、戻ってきた先輩達にどういう言葉を？という問いに「やってやりましたよ！と伝えたいです」と度胸満点の回答をしていた。