城田優「私の嫁」の結婚報告・今後の“関係性”つづる「私の認識におきましては…」加藤和樹を祝福
【モデルプレス＝2025/12/21】俳優の城田優が12月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。「私の嫁」の結婚を祝福した。
【写真】城田優が「私の嫁」と公言した共演者
同日、俳優・歌手の加藤和樹が女優の松田未莉亜との結婚を発表。それを受け、城田は「私事ではございますが、周知の事実として認識されておりました私の嫁こと加藤和樹さんが、この度ご結婚され、従前の立場を離れ、『旦那』となられましたことをご報告申し上げます」とユーモアを交えつつ投稿した。続けて「なお、私の認識におきましては、引き続き『嫁』として位置づけており、今後とも良好な関係を維持してまいる所存でございます」と結んでいる。
2人は過去にミュージカル「テニスの王子様」で共演、ミュージカル「ファントム」ではファントム役をWキャストで演じた。SNSでは、度々仲睦まじい様子を発信しており、親交があることで知られている。
加藤は「私事ではございますが、この度、舞台女優の松田未莉亜さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。最後には「これまでのご恩に深く感謝するとともに、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます」と結んでいる。松田も自身のSNSを通じて結婚を報告している。（modelpress編集部）
