パーフェクトワンフォーカスがLIPS受賞♡毛穴ケアバームで1位獲得
20代～30代の毛穴悩みに特化したスキンケアブランド『パーフェクトワンフォーカス』の「スムースクレンジングバーム」が、LIPSベストコスメ2025のクレンジングバーム部門で見事1位を受賞！さらにディープブラックも2位にランクインし、ランキングを独占しました。毛穴黒ずみ※1ケアと保湿を同時に叶える人気バームは、75g・税込2,970円で、毎日のクレンジング習慣におすすめです♪
毛穴悩みに特化した人気バーム
「パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム」は、W洗顔不要で毛穴黒ずみ※1をケアしながら28種の保湿成分で潤いを与えます。
しっかりメイクもスルッと落とせ、肌の土台から整えることで毛穴スッキリ潤い肌へ。容量75g、税込2,970円で、毎日のクレンジングタイムを贅沢に変えてくれるアイテムです。
ROSIER by Her lip to発セラムで叶える透明感フェムケア習慣
ディープブラックで徹底毛穴ケア
「パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック」は、炭※2や泥※3、金ビタミンC※4を配合。角栓クリア成分※5が皮脂や角栓にアプローチし、黒ずみ※1毛穴の悩みにおすすめ。
しっかりメイクもやさしく落とし、クリアな肌へ導きます。容量75g、価格2,970円（税込）で、SNSでも話題の逸品です。
※1 汚れ
※2 吸着剤
※3 泥炭（皮膚コンディショニング剤）
※4 アスコルビン酸、コロイド性金、グルタチオン（皮膚コンディショニング剤）
※5 ジカプリン酸ポリグリセリル－６、ジオレイン酸ポリグリセリル－１０（界面活性剤）
ブランドのこだわりとラインナップ
『パーフェクトワンフォーカス』は、肌質や体質に合わせて毛穴悩みにフォーカス。
ベタつきやテカりを整える「モイスチャーバランスライン」と、肌本来の潤いを守る「センシティブライン」を展開しています。ディープブラックは炭※1や泥※2など、こだわり成分で毛穴対策に特化。
毎日のクレンジングでクリアな肌を目指す方にぴったりです。
毛穴ケアで毎日の美肌習慣を♪
LIPSベストコスメ2025で1位と2位を受賞したパーフェクトワンフォーカスのクレンジングバームは、毛穴黒ずみ※1や角栓にアプローチしながら潤いを与える優秀アイテム。
毎日の洗顔習慣で、クリアでなめらかな肌へ導きます。75g・税込2,970円と手に取りやすい価格も魅力♡忙しい日も、毛穴ケアをしながら美肌を叶えましょう。