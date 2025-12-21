『ダンダダン』第3期、2027年放送 ティザービジュアルに宇宙怪獣を“着た”謎の美少女 制作は引き続きサイエンスSARU
テレビアニメ『ダンダダン』第3期が、2027年に放送されることが発表された。あわせて、ティザービジュアルが公開。制作は引き続きサイエンスSARUが務める。
【画像】『ダンダダン』第3期決定時のお祝いビジュアル
ティザービジュアルは、これまでのビジュアルとは色合いが異なり、全体的に紫がかったカラーが目を惹くデザイン。宇宙怪獣の中から顔を出す謎の美少女が大きく描かれ、何かに驚いているかのように目を大きく見開くオカルンとターボババア、片膝を立ててしゃがみ、怪しむような視線を向けるモモが描かれている。第3期は、宇宙怪獣を“着た”美少女がストーリーの鍵を握るのか。新たなエピソードの幕開けを告げるビジュアルとなった。
同作は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の人気漫画が原作で、霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ（綾瀬桃）と、同級生でオカルトマニアのオカルン（高倉健）が、さまざまな怪奇現象と戦うオカルティック怪奇バトル＆青春物語。
オカルトをテーマにした一風変わったバトルファンタジーが話題を呼び、累計発行部数は1200万部を突破し、テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月、第2期が2025年7月〜9月にかけて放送された。
