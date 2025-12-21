¡Ú Ado¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¡¼¥¿ ¡Û¡¡½é¤ÎàÕíâÃ½¸á¡Ê¼Ì¿¿½¸¡Ë¤òÈ¯Çä¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö¤É¤ó¤É¤ó»ä¤¿¤Á¤Î°áÁõ¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
²Î¤¤¼ê¤ÎAdo¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë4¿ÍÁÈ‟¥ì¥È¥í¥Û¥é¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡É¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¡¼¥¿¡×¡Ê¤â¤Ê¡¢Èþ±«¡¢ÑÛ²Ö¡¢É´²Ö¡Ë¤¬½é¤Î½ÐÈÇºîÉÊ¡Ø²ø´÷Ä³ÕíâÃ½¸ Maze EP.0¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃ¿Èþ¤ËÉ½¸½¤·¤¿½é¤Î¡ÈÕíâÃ½¸¡É(¤·¤ã¤·¤ó¤·¤å¤¦¡¦¼Ì¿¿½¸)¤ÎÈ¯Çä¤Ë¡¢ÑÛ²Ö¤µ¤ó¤Ï‟º£²ó¡¢ÕíâÃ½¸¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£º£²ó¤ÎÕíâÃ½¸¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·¤·¤¯¡¢Ã¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²û¤«¤·¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦½ÐÍè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈþ±«¤µ¤ó¤Ï‟¤É¤ó¤É¤ó»ä¤¿¤Á¤Î°áÁõ¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡É¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢‟Ä«¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤É¤ó¤É¤ó·ì¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥é¡¼¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎËÜ¤â¹½À®Åª¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥é¡¼´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÕíâÃ½¸¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤â¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö150ÅÀ¡×¤ÈÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£Èþ±«¤µ¤ó¤Ï‟100ÅÀ¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¾å²ó¤ëÕíâÃ½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢2024Ç¯11·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤Éµ¬³Ê³°¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¡¼¥¿¡×¡£
º£¸å¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤â¤Ê¤µ¤ó¤Ï‟¤¤¤í¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¡¼¥¿¡×¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë¿§Ç»¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÏÂ¡×¤ä¡Ö¥ì¥È¥í¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿ÕíâÃ½¸¤ò»£¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¤¹¤´¤¯ÍÎÉ÷¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤«³Ú¶Ê¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê±é½Ð¤äÀßÄê¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢º£¸å¥é¥¤¥Ö¤Î·Á¼°¤Ç¿§¡¹Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢É´²Ö¤µ¤ó¤Ï‟ÕíâÃ½¸¤ò¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¸Í÷²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤ò¤è¤ê¶á¤¯¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡É¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û