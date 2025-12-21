「ヨーロッパの国の方がやりやすい」代表復帰を目指す冨安健洋、北中米W杯の組分けに言及 「間違いなく強い」と評した国は…
12月16日にオランダの強豪アヤックスと契約を結んだ冨安健洋が21日、日本に帰国し、囲み取材に対応。北中米ワールドカップの組分けに言及した。
ポット２の日本はグループFに入り、オランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同組になった。
その対戦相手について、冨安はこう印象を語った。
「前回（大会）もそうでしたけど、個人的にはヨーロッパの国とやる方がやりやすいというか、読める部分が多いので。そういった意味では、いいグループという言い方はしないですけど（悪くはない）」
総じて、正統派の欧州勢の方が、何をやって来るかわかない南米勢やアフリカ勢に比べて、与しやすいと考えているようだ
27歳のDFはさらに、「どこに来ても簡単じゃないですし、ワールドカップという大会である以上、何が起きてもおかしくないので」と続け、「森保（一監督）さんが優勝を（目標に）掲げていますし、僕もワールドカップの舞台に立って、その優勝に貢献できるようにしたいと思います」と代表復帰を誓った。
また、オランダでプレーすることが決まったなか、オランダ代表についてはこう評した。
「間違いなく力のある国だなっていう印象で、プレミア（リーグ）でやっている選手も多いですし。間違いなく強い国だと思います」
まずは、アヤックスで実戦復帰を果たし、コンディションを上げて、24年６月から遠ざかっている日本代表にカムバックできるか。ワールドカップで勝ち上がるためには、この男の力が必ず必要だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】アヤックスと契約した冨安が板倉と再会した激アツシーン
