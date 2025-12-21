美人インフルエンサー、ばっさりカットの新ヘア披露「前髪復活嬉しい」「かっこよくて可愛い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/21】女優でインフルエンサーの三原羽衣が12月19日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題になっている。
【写真】23歳美人インフルエンサー「メロすぎる」雰囲気ガラリの新ヘア
三原はオオカミの絵文字を添えて、動画を公開。胸まであるロングヘアから、前髪ありのウルフボブスタイルへのイメージチェンジした姿を披露している。
この投稿に「前髪復活嬉しい」「天使発見」「かっこよくて可愛い」「似合ってる」「前髪も素敵」「ウルフメロすぎる」「雰囲気全然違う」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
