【モデルプレス＝2025/12/21】女優でインフルエンサーの三原羽衣が12月19日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題になっている。

【写真】23歳美人インフルエンサー「メロすぎる」雰囲気ガラリの新ヘア

◆三原羽衣、新ヘアスタイル披露


三原はオオカミの絵文字を添えて、動画を公開。胸まであるロングヘアから、前髪ありのウルフボブスタイルへのイメージチェンジした姿を披露している。

◆三原羽衣の投稿


この投稿に「前髪復活嬉しい」「天使発見」「かっこよくて可愛い」「似合ってる」「前髪も素敵」「ウルフメロすぎる」「雰囲気全然違う」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

