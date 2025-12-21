交渉期限を目前に控え、新情報が出てきた。ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手（25）について大リーグ公式サイト「MLB.com」のマーク・フェインサンド記者が20日（日本時間21日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。情報筋の話として「ホワイトソックスは現在、村上宗隆との交渉に取り組んでいるチームの一つ」と報じた。

同球団は今季、60勝102敗でア・リーグ中地区の最下位に沈んだ。3年連続100敗以上を喫し、昨年はメジャーワースト記録となるシーズン121敗の不名誉記録をつくった。5年ぶりポストシーズン進出に向け、チームの再建に乗り出している。

11月7日（同8日）からメジャー各球団と45日間の交渉期間がスタート。期限は米東部時間12月22日午後5時（同23日午前7時）までとなっている。マリナーズ、メッツ、エンゼルスなどが獲得に興味を持っているとされてきたが、情報が乏しい中、期限直前になって新たな球団名が出てきた形となった。

当初、米メディアでは8年総額1億8000万ドル（約282億6000万円）などとする大型契約の可能性も指摘されていたが、ここに来て年数を抑えた短期契約を結び、その後に再びFAとなる道を選択するといった報道も出てきた。短期契約なら、資金力に乏しい球団でも争奪戦に参戦できるようになる。NPB8年間で265本塁打を放った圧倒的な長打力が魅力である一方で、メジャーの編成幹部は三振率の高さに懸念を示している。着地点はどこか、村上の動向に注目が集まる。