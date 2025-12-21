ＤｅＮＡ・橋本達弥投手が２１日、入江大生投手とともに横浜市の学習塾「臨海セミナー」で特別授業「夢の叶え方２０２５」に講師として出席した。受験生を含めた子どもやその親らを対象に、熱いトークを繰り広げた。

兵庫県有数の進学校・長田高出身で、慶大を経てプロ入り。野球と勉強の文武両道を成し遂げてきた橋本は「朝５時に起きて始発に乗り、グラウンドで朝練をして。終わったら授業の予習。授業が終わったら３時間練習して、その後に塾に行って、深夜まで勉強。４時間睡眠でした」と高校時代を述懐。「理系で数学、物理が好きでしたが、暗記とかしないといけないものは苦手で。僕はダイニングで勉強をやっていたんですが、勉強を日常から離さないことが大事」と勉強方法についてもアドバイスを送った。

幼い頃の夢は「建築家」だったというが、高校３年の夏に報徳学園・小園（現広島）を４打数無安打に抑えた好投が人生の転機となった。「あれからスカウトの方にも注目してもらえるようになって。もしかしたら、何かしらプロにかするようなことがあるのかも、と意識するようになった」。プロ野球選手を現実の目標として志すようになり、ＡＯ入試で慶大受験を決意。それが現在につながっている。

橋本は「勉強の先にある、何かやりたいことのために勉強すると思う。好きなことをやるために勉強する、手段みたいなところ」と受験に臨む子どもたちにエールを送った。