お笑いタレントの出川哲朗（61）が21日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。世界的スターとの対面について語った。

準レギュラーが「今年最も記憶に残った出来事」を発表。出川は日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」のロケでカンヌ映画祭を訪れ、海外スターと写真を撮ってもらう企画があったとし、「今年は特に海外スターが凄くて」と振り返った。

「トム・クルーズさん、あとはロバート・デ・ニーロさん、アンジェリーナ・ジョリーさんとか、そうそうたるメンバーと会えて」と出川。

「あとはハル・ベリーさん。アカデミー賞獲った。ハル・ベリーさんが車乗って行こうとしちゃったから」と駆け寄り、「ピクチャープリーズ！、ヒューマンアンドヒューマン！」（写真撮ってください！人間と人間じゃないですか！）と訴えたという。

すると「ハル・ベリーが車に乗っていたのにわざわざ降りて来てくれて、“ヒューマンアンドヒューマン”って言って俺をハグしてくれた」と回顧した。

スタジオからは「凄いなあ」と拍手が起こり、出川は「結局みんな人間と人間なんだと思って。凄いうれしかったですね、それは」と声を弾ませた。

歌手の和田アキ子も「へえ。凄いね、それは」と感心した。