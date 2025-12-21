【M-1】日向坂46・松田好花、事前特番で堂々の進行 反響相次ぐ「知識量すごすぎる」「アシストいいね」
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）について、最後の1枠をかけて行われる『敗者復活戦』（後3：00）を目前に、『M-1グランプリ開幕直前SP 〜敗者復活戦会場から徹底考察＆生リポート〜』が、TVerにて生配信された。
【写真】日向坂46・松田好花、M-1事前特番で堂々の進行
同番組では、臨場感あふれるM-1の敗者復活戦直前の会場から生中継。今年の『M-1グランプリ』出場者の紹介はもちろん、敗者復活戦について徹底考察。さらに、敗者復活戦出場者の控室に潜入も行うなど、敗者復活戦の開幕前から、日本が一番笑う日を盛り上げる。
同番組の進行を、日向坂46・松田好花が担当。堂々とした進行ぶりに、SNS上では「すごすぎる！」「アシストいいね」「知識量すごすぎる」などといった感想が相次いで寄せられている。
