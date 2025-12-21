日本競馬界最大のレースの一つで、年末の風物詩ともなっている有馬記念。

昨年の優勝騎手・戸崎圭太さん（４５）は、２８日の今年のレースにも騎乗予定で、競馬ファンから連覇の期待が高まるが、「馬を信じてやれることをやる」と自然体だ。

日本中央競馬会（ＪＲＡ）が主催する中央競馬で通算１６９８勝、ＧＩは１４勝を挙げる。競馬界を代表する騎手の一人となっても、「馬乗りがうまいと思ったことは一度もない」。

体を動かすことが好きで、中学時代はプロ野球選手を目指した。だが「万年補欠の選手」で、身長も伸びず、野球選手の道は厳しいと感じていた。そんな時、テレビで競馬中継を見ると、さっそうと馬を操り、駆け抜ける姿があった。騎手の道を歩もうと決めた。

中学卒業後、地方競馬の騎手を育成する「地方競馬教養センター」（那須塩原市）に入所した。

競走馬に乗ると、目線の高さは２メートルを超え、速度は時速６０キロを超える。振り落とされないよう、小さな鐙（あぶみ）で踏ん張るため、騎手には驚異的な体幹と強靱（きょうじん）な下半身の筋力が求められる。早々に乗りこなす同期もいる中で、「なんで俺はうまく乗れないんだ」と焦る日々が続いた。

卒業後、大井競馬場（東京）所属の騎手としてデビューしたが、１か月後に落馬。約３か月騎乗できなかった。その後も、重要なレースで約７年間勝てず、順風満帆な騎手人生ではなかった。

「話せない馬から考えや思いを伝えてもらうことは出来ない。感じるしかない」。馬との向き合い方を見つめ直すことにした。体重の掛け方を変えてみたり、レース中の馬の心情を考えてみたり……。馬との対話を増やすことで、勝利数は積み重なり、「より高いレベルで勝負したい」と２０１３年に中央競馬に移籍した。

昨年の有馬記念は、競馬用語で「ハナ差」と呼ばれる接戦での勝利。１０年ぶり２度目の制覇でもあったが、勝利後はまず「ホッとした」というのが本音だ。「人馬共に無事完走し、馬がよくやってくれた」と心底思うからだ。

連覇に期待がかかる中、プレッシャーはみじんも感じさせない。

「今、本当に馬の上が居心地良くて、楽しくて」（坂本諒太）

◆有馬記念＝中山競馬場（千葉県）で開催される、中央競馬の１年を締めくくる芝２５００メートルのＧＩレース。ファン投票上位の馬に優先出走権がある。１着賞金は５億円。