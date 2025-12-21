戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島＝が２１日、中山７Ｒをジッピーチューン（牝２歳、美浦・林）で制し、史上１７人目、現役８人目となるＪＲＡ通算１７００勝（うち重賞８６勝）を達成した。

ファンの声援に迎えられ「ここまで勝てるとは思っていなかったんですけれど、ファンの声援もありながら、ここまでコツコツと勝ち星を積み重ねてこられたのがよかったなと思います」とコメント。今年４月、ドバイシーマクラシックをダノンデサイルで制した際、馬上インタビューで「ベリーベリーホース」と表現した言葉が大バズリ。競馬界では“ベリーベリー”が流行したが、「全国版の流行語大賞にノミネートされていなかったのが残念です（笑）。すみません、おこがましいことを言いました」とちゃめっ気たっぷりに話した。

道中は３番手からの追走。粘るバレンタインビスタを４角でとらえ、直線で一気に抜け出すと４馬身差をつけて快勝。「追ってからの反応もよかった」と笑顔を見せた。

来週の有馬記念では、“元祖ベリーベリーホース”ダノンデサイルに騎乗予定。昨年は同レースをレガレイラで制しており、騎手として連覇を目指す。