¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤¬¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¶ÉÌÌ¡Ä¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¸ò¾ÄÃæ¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤Þ¤Ç£²Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢¡Ö¥ä¥Õ¡¼£Õ£Ó¡×¤Ï¡ÖÅÚÍË¤ÎÌëÃÙ¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Ï¡¢¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬¸½ºßÂ¼¾åÅê¼ê¤È¸ò¾ÄÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Â¼¾åÁª¼ê¤È¸ò¾ÄÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤ÏÊÆÅìÉô»þ´Ö£²£²Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤¬¸ò¾Ä´ü¸Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨£¶£°¾¡£±£°£²ÇÔ¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ÈÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï¹âÄÅ¿Ã¸ã¡¢°æ¸ý»ñ¿Î¤é¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Ø£Í£á£ó£ó£Ì£é£ö£å¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥³¥Æ¥£¥è»á¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÂ¼¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê·ó¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò´ó¹Æ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£Æ±»á¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ¼¾å¤È²¬ËÜ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿²¬ËÜ¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ï£±·î£´Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£µÆü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´ü¸Â¤®¤ê¤®¤ê¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£