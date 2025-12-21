カーリングのワールドツアー世界最高峰・グランドスラム（ＧＳ）の１つである「カナディアンオープン」５日目（２０日）の女子準決勝で、日本勢３チームが熱戦を繰り広げた。

２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスと２５年日本選手権銀メダルの北海道銀行はタイブレークを経て、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ（ＬＳ）は１次リーグを突破して、準々決勝に進出。準々決勝ではフォルティウスがカナダチームに、ＬＳもカナダチームに、北海道銀行は韓国チームに勝利して準決勝に駒を進めていた。

準決勝ではＬＳと北海道銀行が対戦。前半の４エンド（Ｅ）は４―１と北海道銀行がリードするも、後半にＬＳが猛追を見せる。第５Ｅに３点を奪って追いつくと、第６Ｅに２点、第７Ｅに１点をスチールし、７―５で勝利。２０２３年大会以来の優勝に王手を懸けた。

フォルティウスはスイスチームと対戦。２―４の第７Ｅに２点を取って同点としたが、最終第８Ｅに１点を勝ち越され、４―５で敗れた。

ＬＳはミラノ・コルティナ五輪出場を逃すも、スキップ・藤沢五月は「私たちの目指すべき舞台は何があるのかと考えた時に、世界選手権、そしてグランドスラムという大会が私たちにはある」と決意表明し、リスタートを切っていた。