漫才師日本一を決めるテレビ朝日系「Ｍ−１グランプリ２０２５」決勝が２１日午後６時３０分から放送される。決勝に進出する１０組のうち、準決勝を突破した９組（残り１組は午後３時からの敗者復活戦で決定）を紹介する。（エントリー番号順）

【真空ジェシカ】（プロダクション人力舎、５回目）ガク（３５）、川北茂澄（３６）によるコンビ。２０１２年に結成。Ｍ―１決勝は５年連続で、２４年は２位。

【豪快キャプテン】（吉本興業、初）べーやん（３１）、山下ギャンブルゴリラ（３７）によるコンビ。２０１９年に結成。第６０回「上方漫才大賞」新人賞受賞。

【ヨネダ２０００】（吉本興業、２回目）誠（２６）、愛（２９）によるコンビ。２０２０年に結成。２０２２年「ＴＨＥ Ｗ」準優勝、２３年第八回「上方漫才協会大賞」新人賞。２２年以来の決勝進出で、女性コンビで初の優勝を目指す。

【めぞん】（吉本興業、初）吉野おいなり君（３１）、原一刻（３１）によるコンビ。２０１６年結成。受賞歴はなく、これまでのＭ―１最高成績は２３年の３回戦進出。

【ドンデコルテ】（吉本興業、初）小橋共作（３６）、渡辺銀次（４０）によるコンビ。２０１９年結成。受賞歴はなく、これまでのＭ―１最高成績は２４年の準決勝進出。

【エバース】（吉本興業、２回目）佐々木隆史（３３）、町田和樹（３３）によるコンビ。２０１６年結成。今年は第１０回「上方漫才協会大賞」文芸部門賞、第４６回「ＡＢＣお笑いグランプリ」優勝。Ｍ―１は昨年に続いての決勝進出。

【たくろう】（吉本興業、初）赤木裕（３４）、きむらバンド（３５）によるコンビ。２０１６年結成。２４年の第５４回「ＮＨＫ上方漫才コンテスト」準優勝。

【ヤーレンズ】（ケイダッシュステージ、３回目）楢原真樹（３９）、出井隼之介（３８）によるコンビ。２０１１年結成。Ｍ―１決勝は３年連続で、２３年は２位、２４年は３位。

【ママタルト】（サンミュージックプロダクション、２回目）檜原洋平（３４）、大鶴肥満（３４）によるコンビ。２０１６年結成。受賞歴はなく、Ｍ―１は昨年に続いての決勝進出。

今回は過去最多１１５２１組が出場。初出場は４組。