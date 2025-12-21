J3¢ªJ1¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢½Ð¿È¤Î25ºÐ¤¬¿·²ÃÆþ¤Ç¡ÖÊä¶¯Âè°ì¹æ¥¥¿¡¼¡ª¡×
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï12·î21Æü¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Î¾¾ËÜ»³²íFC¤«¤éGKÂçÆâ°ìÀ¸¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢½Ð¿È¤ÇU-15¤«¤éU-17¤Þ¤ÇÀ¤ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿25ºÐ¤ÎÂçÆâ¤Ï¡¢²£ÉÍFC¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2021Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëJ1Ä©Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡²áµî2¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¾¾ËÜ¤ÎÀµGK¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Àï·×68»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¼é¸î¿À¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ÇJ3ÄÌ»»130»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë25ºÐ¤ÎÂçÆâ¤Ï¡¢J2¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¹Åç¤ÇJ1½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤â¡Ö¹Åç¤Ë¿·¤·¤¤É÷¡×¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ëÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖJ1¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ò´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÆÍÁ³¤¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤Êä¶¯¤À¤Ê¡×¡ÖJ1¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¿Íºà¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡ÖÊä¶¯Âè°ì¹æ¥¥¿¡¼¡ª¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹Åç¤Ç¤Ïº£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ËGKÀîÏ²¸ãÏº¤¬¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¤µ¤é¤Ëº£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î¿å¸¶FC¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿GK¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¤â´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤ÎËþÎ»¤¬È¯É½¡£ÆüËÜÂåÉ½GKÂçÇ÷·É²ð¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¼é¸î¿À¤¬¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ÂçÆâ¤Ï¤Þ¤º¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë