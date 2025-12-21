冨安健洋が本格的に再始動へ

オランダ1部の名門アヤックス入りが決まったDF冨安健洋がチームに合流できる状態になったようだ。

オランダメディア「Voetbal International」が「冨安がアヤックスで起用可能に」と見出しを打ち伝えている。

今年2月に右膝を手術し、7月には双方合意のもとアーセナルを退団していた冨安。昨年10月5日のサウサンプトン戦以来、約14か月も実戦から遠ざかっているなかで、16日にアヤックス加入が決定した。

21日には一時帰国のため空港で取材対応に応じ、来年に控える北中米ワールドカップに向けて「自分にフォーカスするしかない。まずは復帰しないといけない」と力を込め、アヤックスでの復活を誓った。

そのなかで、オランダメディア「Voetbal International」が「冨安がアヤックスで起用可能に」と見出しを打ち、冨安が労働許可証を取得したことをレポート。記事内では、「メディカルチェックは問題なくパスしており、このたび労働許可証も無事に発行された。これにより、冨安はアヤックスでできるだけ早く試合に出場できるよう、本格的なトレーニングを開始させる」と伝えられた。

アヤックスの2026年初戦は11日のテルスター戦。クラブは2日からトレーニングをスタートさせるようで、冨安が合流するのかも注目だ。

大怪我からのリハビリを経て、本格的に再始動する冨安。アヤックスでの活躍、日本代表への復帰、北中米W杯での活躍に期待が高まるばかりだ。（FOOTBALL ZONE編集部）