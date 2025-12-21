浜田雅功、おみくじの結果「こんなことある？」「当たってるかも」 住吉大社を参拝…仕事運が判明
ダウンタウン・浜田雅功が、20日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演し、相方ゲストの角田夏実とともに、大阪・住吉大社を訪れた。
【番組カット】体重差122キロの相手と対決する角田夏実
浜田は開始早々「なんで住吉？遠かってんけど」と不満げ。向かった先で待っていたのは、パリ五輪・柔道金メダリストの角田だった。昨年、角田が住吉警察署の一日署長を務めていたという縁で、住吉がロケ地になったという。
住吉大社は、全国屈指の初詣スポット。浜田は「（初詣に）一回も行ったことないんですよ」とさらり。角田と2ショットで参拝する貴重な光景となった。
そしておみくじを引くも、浜田は吹き出した。角田のくじをのぞき込み、「ウソやろ！こいつ大吉引きやがった。ほんで俺、凶やねん！こんなことある？」と爆笑。
さらに、仕事運は「前向きに考えよう」と記されており、浜田は「これ当たってるかも」「ちょっと止まってるところもありますからね」と笑っていた。
