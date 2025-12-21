「建英を超える伝説となれ」16歳“青赤の至宝”の契約更新に反響！「来年は、もっと見たい！」「期待してます」
FC東京は12月21日、北原槙とJ１百年構想リーグ期間の契約更新に合意したことを発表した。
今年７月に16歳でFC東京とプロ契約。2025シーズンはJ１で７試合に出場した俊英は、クラブの公式サイトで以下のとおりコメントした。
「2026シーズンも東京でプレーさせていただくことになりました。2025シーズンは、たくさんの方々のサポートのおかげで、プロとしてのスタートラインに立ち、様々な経験をすることができました。
その感謝の気持ちを今度はピッチの上で表現し、恩返しできるように、東京の勝利のためにより強い覚悟と責任を持って取り組んでいきます。変わらず、熱い応援をしていただけると嬉しいです！よろしくお願いします！」
クラブの公式Xでも契約更新が伝えられると、「まき、来季もよろしく！」「期待してます」「この男が世界に名を轟かせる日はそう遠くないだろう」「青赤の至宝」「建英を超える伝説となれ」「更なる飛躍の年へ！」「来年は、もっと見たい！」といった声があがった。
多くのファン・サポーターが期待を寄せている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
