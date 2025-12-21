モデルでタレントの本田紗来さんが「本田紗来2026年カレンダー」発売イベントにミニのホワイトクリスマスコーデで登壇しました。

【写真を見る】【 本田紗来 】 「ちょっと大人になったなと思いつつも、母はすごく悲しんでます」 育ちざかりエピソードも 「姉たちも高校時代は伸び続けた。家系かな？」





新作カレンダーのテーマは「みんなのために」ということで、“今回の表紙は女性からも男性からも、みんなが好きなコーデと雰囲気の表紙を選ばせていただいたので、いろんな方に手に取っていただけたらいいなって思います”と語り、“今回は自分で写真から選ばせていただいて、私がしたいことをたくさん詰め合わせたカレンダーになりました”と自信を見せました。









お気に入りカットについては、“アップなので全身が見えないですが、ウエディングドレスくらい大きなドレスを着させていただいて、そのような機会が今までなかったので撮影前からワクワクしました。お姫様のようなカットで撮れたのがお気に入りです”と笑顔を見せました。









家族の反応については、“父が額縁に入れて1枚1枚飾っています。今回のカレンダーも最近お家に届いて表紙の部分をこれまでのカレンダーの隣に飾ってもらっています”と答えました。









紗来さんの成長について姉の望結さんからは、“「きれいになったね」と言われました。真凜からも「かわいい。表紙が一番好き」と言ってくれて、自信につながりました”と姉妹の仲の良さを見せていました。









また自身が大人になったなと感じる点について、“この1年は自分の中で一番成長して、雑誌「Ray」の専属モデルにもなったので、自分磨きを頑張った年でした。顔もシュッとした部分があるし、身長も少しずつ伸びているので、少しはスラッとしたのかなと思います”と語りました。









現在、身長が１６２cmという紗来さんですが、“まだ止まってないんだなって感じますし、姉たちも高校生の間はずっと伸び続けてたのでやっぱり家系的にもそういうのはあるのかなっ？”と明かしました。









成人となり来年からは大学生という紗来さん、プライベートで大人になった実感について尋ねると“病院とかに1人で行けたりすること”と語り、“今までは母と同伴ではないと駄目っていうことで、なかなか母と予定を合わせるのが難しかったんですけど、やっぱ1人でいろいろ出かけられるのは、なんかちょっと大人になったなと思いつつも、母はすごく悲しんでます（笑）”と語りました。



残り少ない高校生活の思い出作りに勤しんでいるという紗来さんですが、高校時代で一番の思い出を問われると、“いっぱいあるんですけど、やっぱり高校3年生の体育祭で選手宣誓をしたのがすごく印象に残っていて、いろんな先生から褒めてもらいました”と笑顔で答えました。



【担当：芸能情報ステーション】