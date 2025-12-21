¾¾Âô´²À¯¤¬ÊÆÂç³Ø¤Îµå±ã»²²Ã¤Ø¡¡NFL¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ç¾·ÂÔ
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ü¥¦¥ë¡ÊÍèÇ¯1·î22Æü¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ì¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¥Ï¥ï¥¤Âç¤Î¥¥Ã¥«¡¼¾¾Âô´²À¯¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬20Æü¡¢Âç²ñ¸ø¼°X¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¥×¥íNFL¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸õÊäÁª¼ê¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¸µNFL´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤¹¤ë»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡26ºÐ¤Î¾¾Âô¤ÏÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡ÊNCAA¡Ë1Éô¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎFBS¤Ç¡¢³«Ëë¤«¤é25²óÏ¢Â³FGÀ®¸ù¤ÎFBS¥¿¥¤µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£º£µ¨¤ÎFBS¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¼çÍ×5ÃÄÂÎ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¢¥á¥ê¥«¥Á¡¼¥à¤Ë3ÃÄÂÎ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯4·î²¼½Ü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£