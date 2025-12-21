Î©·û¡¦²¬ÅÄ¹îÌé»á¡ÖÉî¿«¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖË¡Î§°ãÈ¿¡×ÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Ç¼«Ì±¡¦¾®Ìî»û¸ÞÅµ»á¡¢ÊÝ¼é¡¦ÍËÜ¹á»á¤È±þ½·
¡¡£Î£È£Ë¤Î¡ÖÆüÍËÆ¤ÏÀ¡×¤Ç£²£±Æü¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÍ¿ÌîÅÞ£¸ÅÞ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬½Ð±é¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÅúÊÛ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁí¹çÄ´ºº²ñÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»û¸ÞÅµ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñÄ¹¤äÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÍËÜ¹á»öÌ³ÁíÄ¹¤È¤Î´Ö¤Ç¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¶ÛÄ¥¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£¾®Ìî»û»á¤Ï¡ÖÈ¯¸À¤Ï½¾Íè¤ÎÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤¬²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¤½¤Î¸å¤Ë¡ØÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤Á¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇµÄÏÀ¤·¤Ê¤¤¤ÈµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Êý¸þÀ¤ò½Ð¤·¤¿µÄÏÀ¤Ç½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î¸«²ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆóÅÙ¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¹ñÌ±¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾®Ìî»û»á¤Ï¡Ö½¾Íè¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¹Í¤¨Êý¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£²ÄÇ½À¤ÎÌäÂê¤Ï¾õ¶·¡¢¾õ¶·¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤ÎÂ¸Î©¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À»þ¤Ë½é¤á¤ÆÉðÎÏ¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡£¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ÆÂçÊÑ¡Ù¤Ç¤ÏÉðÎÏ¹Ô»È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Ë¡Î§°ãÈ¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤«¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍËÜ»á¤¬¡ÖÀ¯³¦¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÆüÃæ¤¬²¿¤«¤ò¶¨ÎÏ¤·¤ÆÍ§¹¥¥à¡¼¥É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤ª¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÆüÃæÍ§¹¥µÄÏ¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¬ÅÄÀèÀ¸¤ÏÉû²ñÄ¹¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¹ñËÉÁí¾Ê¤¬¡ØÆüËÜ¤ÎÀ¤ÏÀ¤äÀ¯ºö¤òÃæ¹ñ¤ËÍÍø¤ËÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Îµ¡´Ø¡Ù¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£ÆüÃæÍ§¹¥µÄÏ¢¤ÏÄ¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄÏ¢¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³ÍµÁ°´´»öÄ¹¤¬²ñÄ¹¡¢²¬ÅÄ»á¤ÏÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Ï¡Öº£¤Î¤´È¯¸À¤ÏËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê»þ¤ËÃæ¹ñ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥È¤ò¤É¤¦¤Ä¤¯¤ë¤«¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¿¹»³²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüÃæµÄÏ¢¤Ï·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÉî¿«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¹â»ÔÈ¯¸À¤Ë°ìÉô¤Î¹ñÌ±¤Ï¡Ø¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¸·¤·¤¯¸À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤È¡£¹ñÌ±´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÆüÃæ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¹ñÌ±¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Àú¤ë¹Ô°Ù¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ìî»û»á¤Ï¡ÖÀú¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£º£²óÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢ÆüËÜÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¹ñ²ñ¤ÇÉáÄÌ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤«¤Ê¤ê°¤¯¿¨¤ì¹þ¤ó¤Ç¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Î»ö°Æ¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£´°Á´¤ËÃæ¹ñÂ¦¤¬°ìÊýÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö»ä¤É¤â¤Ï¡ØÀ¯ÉÜ¤ä¼«Ì±ÅÞ¤¬Àú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
