“激変ぶり”話題・寺田心、現在は週5〜6日ジム通い「来年大会に出るために…」筋トレハマった理由語る
【モデルプレス＝2025/12/21】俳優の寺田心が、21日に放送されたTBS系『週刊さんまとマツコ』（毎週日曜ひる1時〜）に出演。筋トレにハマった理由を語った。
この日、番組では“可愛すぎる子役”として人気を集め、最近では“激変ぶり”が話題の寺田の急成長の裏側を深掘りしていく企画を実施。2021年に愛知から上京し、中学に入学した寺田は「身長は中学から高校の間で50cm伸びている」と明かし、当時の心境について「すごく微妙な年齢」「自分の成長に適応できなかった」と反抗期を振り返った。
また、2度の失恋エピソードが語られたが、立ち直るきっかけとなったのが「筋トレ」だったと明かした寺田。筋トレを始めたきっかけについては「友達が『筋肉あるじゃん』って褒めてくれて、そこから自分で5kgダンベルを買って、ちょうど好きな人もいてその人が筋肉好きだったので」と明かした。
現在については「筋トレにハマって週5〜6日くらいでジムに行っています」と明かし、明石家さんまから「役偏るよ！」と言われると、寺田は「どうしても辞められなくて…」とコメント。ベンチプレスは115kgを上げられるそうで「自分が体重75kgなので＋40kgくらい」と話し、スタジオを驚かせた。
さらに、「体重が今75kgで来年大会に出るために今年中に80kgくらいまで増やして」と『全国高校生メンズフィジークチャンピオンシップス』という大会に出るために増量中だという寺田。「1日おにぎり15個、プロテイン、サラダチキン」と、現在の食生活も語っていた。（modelpress編集部）
