水ダウ「名探偵津田」で話題・森山未唯、キャミワンピ姿で素肌輝く「色白で眩しい」「女神降臨」の声
【モデルプレス＝2025/12/21】女優の森山未唯が12月19日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を披露し、話題が集まっている。
【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女、色白素肌輝くキャミ姿
森山は、白いキャミソールワンピース姿で花束を持ったオフショットを公開。色白な素肌を見せている。
この投稿に「可愛い」「女神降臨」「髪型素敵」「似合ってる」「魅力溢れてる」「色白で眩しい」などとコメントが寄せられている。
森山は2000年3月14日生まれ、東京都出身。幼い頃から子役として活動し、TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」で一躍注目を集めた。（modelpress編集部）
