【ジャンプフェスタ2026】 開催期間：12月20日、21日9時～17時（最終入場：16時30分まで） 会場：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1～10 入場料：無料（事前応募・招待制）

幕張メッセで集英社が発行する雑誌5誌が合同で主催するオフラインイベント「ジャンプフェスタ 2026」が開催中だ。そのセガ フェイブブースでは、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」からレゼのフィギュアがひと足先にお目見え。

さらに、店頭くじやプライズ、オンラインくじなど様々な新商品が展示されていた。本稿ではその中から、2026年3月までに全国のアミューズメント施設に登場する「呪術廻戦」と「鬼滅の刃」のプライズフィギュアをピックアップして紹介する。

「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 フィギュア レゼ」

S-FIREから2026年9月に発売予定の「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 フィギュア レゼ」が、同ブース内で展示されていた。こちらは2026年2月28日まで予約を受付中で、価格は22,000円だ。映画は9月に公開されて以来、未だに上映されている劇場もあるほどのロングランとなっているが、それだけ注目度の高い作品といえる。今回のフィギュアも、ファンなら絶対に押さえておきたいアイテムだろう。

今回フィギュア化されたレゼは、デンジと学校のプールで過ごすシーンをモチーフに再現されている。今にもシャツを脱ぎそうな、セクシーなスタイルになっているところも魅力的だ。少し赤らんだ頬や緑色の大きな瞳など、クールな表情の中にもかわいらしさがにじみ出ている。足元に脱ぎ捨てたスニーカーなど限られたスペースの中でも情景が浮かび上がってくるような仕上がりだ。

「呪術廻戦 死滅回游 XStellar“乙骨憂太”＆“虎杖悠仁”」

2026年1月に登場予定のプライズフィギュア「呪術廻戦 死滅回游 XStellar“乙骨憂太”」と、2月に登場予定の「呪術廻戦 死滅回游 XStellar“虎杖悠仁”」が同ブース内で展示されていた。ひと月ほど入手タイミングは異なるが、2体同時に並べて飾っておきたくなる仕上がりだ。

ちょうどアニメ第3期の「死滅回游 前編」がスタートするタイミングだが、そちらに合わせてこのアイテムにも注目が集まりそうである。虎杖は戦闘スタイル、乙骨は相手を見下ろすような表情をしているなど、それぞれ異なる性格が出ているようで面白い。

左が「呪術廻戦死滅回游XStellar“乙骨憂太”」で右が「呪術廻戦死滅回游XStellar“虎杖悠仁”だ

「呪術廻戦 死滅回游 Luminasta“脹相”超新星」

2026年3月に全国のアミューズメント施設のプライズで登場予定のアイテム「呪術廻戦 死滅回游 Luminasta“脹相”超新星」が、ひと足先に展示されていた。脹相といえば、血液を使った攻撃「赤血操術」が印象的だが、タイトルにもあるように、今回は術式のひとつである「超新星」を繰り出すシーンが再現されている。

脹相自体の見た目もかなり細かく作り込まれているのだが、それよりもユニークなのは血の塊の部分まで再現されているところだろう。もちろんセットのアイテムなのだが、可能ならばこの部分だけ単体でも欲しくなってしまった。

「呪術廻戦 死滅回游 Luminasta“脹相”超新星」

「呪術廻戦 FIGURIZMα “宿儺”」

こちらは2026年2月に全国のアミューズメント施設のプライズで登場予定のアイテム「呪術廻戦 FIGURIZMα “宿儺”」だ。虎杖悠仁の体を完全に乗っ取った宿儺が、縦横無尽に暴れまくっているようなイキイキとした姿が再現されている。

血や炎をモチーフにしたようなエフェクトが、激しい動きを感じさせる。宿儺の身に着けている学生服は、戦闘の影響でボロボロになっており、あちらこちらが破けている。その服の隙間からは、筋骨隆々のボディがチラリと見えるなど、細部にまで作り込まれていることに感心させられた。

「呪術廻戦 FIGURIZMα “宿儺”」

「呪術廻戦 FIGURIZMα “八握剣異戒神将魔虚羅”」

2026年2月に全国のアミューズメント施設のプライズで登場予定のアイテム、「呪術廻戦 FIGURIZMα “八握剣異戒神将魔虚羅”」も展示されていた。作中では異次元の強さを誇る式神として登場するが、その威厳溢れる姿が見事に再現されている。

目の辺りから翼が生えているところや頭に着けた黄金の飾り、力強さを誇示するような白いボディなど、神話の中からそのまま飛び出してきたような不思議な魅力が漂っている。片手を手前について今にも飛びかかってきそうなポーズなど、躍動感に溢れた姿をしているところも素晴らしい。

「呪術廻戦 FIGURIZMα “八握剣異戒神将魔虚羅”」

「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“不死川実弥”＆“伊黒小芭内”＆“時透無一郎”-柱稽古編-」

机の上に飾りやすい小ぶりのプライズとして、アニメ「鬼滅の刃」のXrossLink フィギュアが複数展示されていた。「-柱稽古編-」として2026年3月に登場するのは、不死川実弥と伊黒小芭内、時透無一郎といった3人の柱たちである。

いずれも戦闘中のシーンを再現しており、動きのあるポーズに加えてクリアパーツを使用して様々なエフェクトが再現されている。キャラクターごとに特徴的なカラーリングが採用されており、一緒に飾っておくとより雰囲気が増しそうだ。

「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“不死川実弥” -柱稽古編-」

「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“伊黒小芭内”-柱稽古編-」

「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“時透無一郎”-柱稽古編-」

「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“猗窩座”＆“冨岡義勇”＆“竈門炭治郎”-無限城編-」

同じくアニメ「鬼滅の刃」のXrossLink フィギュアから、「-無限城編-」として猗窩座と冨岡義勇、竈門炭治郎が今回のブース内に展示されていた。冨岡義勇と竈門炭治郎は2026年2月に、猗窩座は3月にそれぞれ全国のアミューズメント施設のプライズで登場する予定である。

猗窩座は、まるで水面を走るようなエフェクトが湧き起こっているシーンを再現。まさにこれから攻撃を仕掛けてきそうな体勢である。冨岡義勇は水の呼吸で斬りかかる様子を、炭治郎はヒノカミ神楽を繰り出す瞬間を再現しており、日輪刀と足元には炎のエフェクトが見られる。

「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“猗窩座”-無限城編-」

「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“冨岡義勇”-無限城編-」

「アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“竈門炭治郎”-無限城編-」

(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable