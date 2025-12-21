56歳・浅香唯、“久しぶり”のグラビアショットに反響「わぁ、なんと！」「ビビるほど美しすぎます」「いつもと雰囲気も違って、ドキドキ」
歌手でタレントの浅香唯（56）が21日、自身のインスタグラムを更新。「ひさしぶりのグ・グ・グラビアです」と報告し、撮影ショットを公開した。
【写真】「わぁ、なんと！」「ドキドキ」56歳浅香唯、“久しぶり”のグラビアショット
気品あふれるゴールドのドレスに身を包み、カメラを見つめるアップショットと、背中が大きく開いたデザインが印象的な全身ショットを披露。どこか憂いを帯びた表情が、大人の色香をただよわせている。
この姿にファンからは、「わぁ、なんと！唯さん、、、」「やばい相変わらず抜群に美しいですね！」「透明感がすごい」「あらためてですが、ビビるほど美しすぎます」「美し過ぎて見惚れてしまいます!!」「いつもと雰囲気も違って、ドキドキです」「スケバン刑事時代も今も本当にステキです」など、さまざまな反響が寄せられている。
