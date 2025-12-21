伝説のイエロー復活！

スバルのニュージーランド法人は2025年12月9日（現地時間）、スポーツカー「BRZ」の特別仕様車「BRZ tS Kiiro（BRZ tS きいろ）」を発表しました。

このモデルは、「エネルギー」「楽観主義」「絶え間ない情熱」を象徴するカラーとして、日本語の「黄色（Kiiro）」を車名に冠した限定車です。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「新スポーツカー」です！（30枚以上）

ボディカラーには、その名の通り鮮烈な「サンライズイエロー」を採用。初代モデルの特別仕様車にも設定された“伝説のカラー”ですが、見る者に活気と明快さを感じさせる、大胆なスタイリングが特徴です。

装備面では、走りとルックスを引き締めるSTI（スバルテクニカインターナショナル）製の専用パーツを多数採用しました。足元には18インチのSTI製ブラックアルミホイールを装着してスポーティな外観を強化したほか、STIストラットブレースの装着によりボディ剛性を高め、BRZならではのハンドリング性能をさらに磨き上げています。

エクステリアには、スポーツメッシュグリルやブラックのシャークフィンアンテナに加え、リアに専用の「Kiiro」バッジを施し特別感を演出。

インテリアにもイエローのアクセントを取り入れることで、外装との統一感を図っています。また、STI製ギアシフターやSTIプッシュボタンスタートなど、ドライバーの気分を高めるアイテムも装備されました。

パワートレインは、熟成された2.4リッター水平対向エンジンに6速MTのみを組み合わせます。ライバル車を圧倒するような鮮やかさを持ち、純粋な「運転する喜び」を追求した仕様です。

さらに、この限定車には1から10までのシリアルナンバーが入った専用の「プレゼンテーション・キーボックス」と、特別に刻印されたキーリングが付属します。これは過去の特別仕様車「Tsubasa（ツバサ）」や「WRX」の限定車と同様、オーナーの所有欲を満たす演出となるでしょう。

スバル・ニュージーランドのゼネラルマネージャーであるジェリー・デラニー氏は、次のようにコメントしています。

「スバルはこれまでも魅力的な限定車を投入し成功を収めてきましたが、BRZ tSきいろも例外ではありません。鮮やかなイエローと、スバルの優れたエンジニアリングによる評判が組み合わさったこの10台は、すぐに完売することでしょう」

価格は6万2990ニュージーランドドル（日本円で約567万円）。ニュージーランド国内の正規ディーラーにて、2025年12月より販売が開始されます。

※ ※ ※

日本でも、かつてサンライズイエローをまとった特別仕様車「STIスポーツ イエローエディション」が300台限定で抽選販売され、約3倍の申し込みが殺到するほどの人気を博しました。

今回ニュージーランドで登場したtS きいろも、その鮮やかなカラーリングとSTIパーツ、そして何より10台という圧倒的な希少性により、現地のファンによる激しい争奪戦となることは必至でしょう。