¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁ°¸¶¿ð¼ù(33)¡áÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡á¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎàÊÑËÆá¤Ö¤ê¤Ç¥Í¥Ã¥È¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹(¾®°ìÏº)¤ä·»¤ÎË¿Ã½¨µÈ(Æ£µÈÏº)¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¸å¤ËËå¡¦¤¢¤µ¤Ò¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¿Ó½õÌò¤ò±é¤¸¤ëÁ°¸¶¡£Æü¾Æ¤±¤·¤¿¹¤È´¤±¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Àè¤ËÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×(TBS)¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¸åÇÚÌò¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç¤Ï¼Ú¶â¼è¤ê¤Î¿¹»³Á¬ÂÀÏºÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸«»ö¤Ê¥«¥á¥ì¥ª¥ó¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ«¥É¥é¤Î¼Ú¶â¼è¤ê¤«¤é¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÅ·²¼¼è¤ê(¤ÎËöÃ¼)¤Ë¡×¡Ö¤ª¤ª¡ªÄ«¥É¥é¤ËÂç²Ï¤ËË»¤·¤¤¤Í¡×¡Ö¿Íµ¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾¡ÃË¤Î¸åÇÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÉÏË³¿Í¤¬¤¢¡¼¤Î¿Í¡©¡×¡Ö¤¨¤¨¤¨¡Ä¡Ä´ò¤·¤¤¤±¤ÉÈá·à¤Î¿Í¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Á°¸¶¤ÏÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£2020Ç¯¤Ë¶¦Æ±µÓËÜ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¸Ç¤µ¡×¤¬Âè41²ó¤Ô¤¢¥Õ¥£¥ë¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÇÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢23Ç¯¤Î¡ÖÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì!¡×¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤ÈÄ«¥É¥é¤ËÏ¢Â³½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£