É×¤Ï2Ç¯Á°°úÂà¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¡ÄTBSÂà¼Ò¡õ½Ð»º·Ð¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Êà4¿Í²ÈÂ²Î¹¹Ôá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö±ü¤µ¤óº´Æ£½í¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«‼¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡×¤ÎÀ¼
¥Ñ¥Ñ¤¬38ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢²ÈÂ²¤ÇÊ¡°æÎ¹¹Ô¤Ø¡ª
¡¡8Ç¯Á°¤ËTBS¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿38ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îà²ÈÂ²Î¹¹Ôá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö38ºÐ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£É×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬³ª¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤ò¶²ÎµÇîÊª´Û¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¡¢Ê¡°æÎ¹¹Ô¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢É×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇðÌÚÍÛ²ð¤µ¤ó¤È2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¸ò¤¨¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ïº´Æ£½í¥¢¥Ê¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç»ä¤â¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÉãÍÍ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö½¼¼Â¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Ê¤¢¡×¡Ö±ü¤µ¤óº´Æ£½í¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡º´Æ£¥¢¥Ê¤Ï2010Ç¯¤ËTBS¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢17Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£ºòÇ¯¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÉü¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï23Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿ÇðÌÚ¤µ¤ó¤È16Ç¯¤Ë·ëº§¡£20Ç¯¤ËÂè1»Ò¡¢23Ç¯¤ËÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£