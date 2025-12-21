畑岡奈紗＆大西魁斗がアディダスのトークショーで共演 飛距離アップの秘訣やオフの過ごし方を明かす
ともにアディダスゴルフと契約を結ぶ、米国女子ツアーを主戦場とする畑岡奈紗と米国男子ツアーで戦った大西魁斗が20日、新宿のALPEN TOKYO（アルペン トーキョー）で、アディダスジャパン主催のトークショーに出演した。
＜写真＞畑岡奈紗のスイング 脚をサスペンションのように使い、上下に伸び縮みしながらインパクト！
会場ではゴルフが上達するための意識、パッティングの練習方法、ラウンド前のルーティンなど、アマチュアゴルファー向けの話題に加え、アディダスゴルフのウエアやシューズの魅力についても語られ、ファンは釘付けだった。ウェアとシューズの両方を着用する大西は、「僕は素材へのこだわりが強い。夏は汗を素早く吸ってくれますし、冬は薄い素材でも暖かくしてくれるので最高です」と太鼓判。パフォーマンスを支える心強い存在になっている。シューズは白を選ぶことが多いという。「自分なりに（コーディネートを）いつもカラフルにしたいと思っている。（シューズが）白であれば間違いはないので、毎回、白を持っていきます」。試合のコーディネートは自身で決めていると言い、MCから「せっかくなのでランウェイを！」と促されると、笑顔でファンの横を歩くパフォーマンスも披露した。トークショー終盤には、互いに質問を投げ合う場面も。畑岡は大西に『飛距離アップのための練習方法』を質問した。「筋トレにも力を入れていますが、特に役立ったのはランニング。緊張すると心拍数が上がりますが、日頃から走っているとその心拍数にも慣れる。飛ばそうとすると打ち急ぎやすいけれど、飛ばすときはフェースの真ん中に当てる事が重要だと思います」と答えた。基本的には大会週の月曜日、火曜日に「3〜5キロほど」しっかり走り、水曜日は筋トレに充てているという。畑岡は「私も基礎体力を上げたいと思っていたので、長距離は苦手ですが頑張ってみようと思います」と笑顔でうなずいた。続いて大西が、『アメリカでのオフの過ごし方』を質問。畑岡は「近くのカフェとかでまったりするすることが好きです。あまり詳しくはないですが、カフェを巡ってみたり、移動の合間に近くの観光地に行きたいと思っています。印象に残っているのはナイアガラの滝。すごくきれいでした」と回答。明かされたプライベートに、ファンも耳を傾けた。大西も「僕もカナダ側から見たことがありますが、本当にきれいでした」と共感。その後はファンとのシミュレーションゴルフ対決などで、交流を楽しんだ。来季の目標について問われると、大西は「1月から開幕なので、それに向けて全力で頑張ります」と力強くコメント。昨年は米下部コーン・フェリーツアーで優勝し米国男子ツアーに昇格。今季は世界最高峰のツアーを主戦場に戦ったが、ポイントランキング198位でシード獲得はならず。来季は再び下部ツアーから、返り咲きを目指す。初戦は同ツアー開幕戦の「バハマ・ゴルフクラシック」（1月11〜14日）の予定だ。畑岡は「来年は（米女子ツアー）10年目のシーズンになります。メジャーを獲れるように頑張ります！」と闘志を燃やした。今年は日本開催の日米共催ツアー「TOTOジャパンクラシック」で3年ぶり米ツアー7勝目を飾り、来季は過去2シーズンの優勝者のみが出場できる開幕戦「ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」（1月29日〜2月1日）で初戦を迎える。節目の10年目で、悲願の海外メジャー制覇に挑む。（文・高木彩音）
