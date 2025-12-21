モデルの冨永愛さんが20日、自身のインスタグラムで妊娠を報告しました。

冨永さんは、「いつも温かい応援をありがとうございます。このたび、俳優・⼭本⼀賢さんとの間に、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表。

続けて、「⼾惑いや不安もある中、ひとつひとつの変化に向き合いながら、息子、章胤にも支えられて日々を過ごしております」と、同じくモデルとして活躍する息子・冨永章胤さん（20）についてもつづり、「年齢のこと、また体調が安定しない時期が続いていたこともあり、これまで限られた⽅々にのみお伝えしてまいりましたが、さまざまな場⾯でお気遣いをいただくことも多くなり、このような形で皆さまにご報告させていただくことにいたしました」と、公表に至った経緯を明かしました。

最後に、「今後につきましては、どうか静かに、温かく⾒守っていただけましたら幸いです」とコメントしました。

事務所の公式サイトによると、冨永さんは17歳のときにNYコレクションでデビューし、以降モデルとして世界の第一線で活躍。俳優としてもドラマ・映画に出演するなど、幅広く活躍しています。