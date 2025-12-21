女子プロゴルファーの青木香奈子選手（25）が2025年12月16日、自身のインスタグラムを更新し、日本女子プロゴルフ協会による表彰式「JLPGAアワード2025」に出席した際のミニ丈の花柄ワンピース姿を披露した。

「来年も応援してもらえたら嬉しいです」

青木選手は、今シーズンを振り返り、「前半戦は大王海運レディースでステップ・アップ・ツアー優勝というすごく貴重な経験をさせていただきました！」とし、「次はレギュラーツアーで勝って、この舞台に戻ってきたい」と来シーズンへの意気込みをつづった。

「そのために、オフシーズンは身体づくりもショットづくりも、しっかり頑張ります」「また成長した姿をお見せできるように頑張るので、来年も応援してもらえたら嬉しいです」

インスタグラムに投稿された写真では、胸元がリボンのデザインになったモノトーンのミニ丈の花柄ワンピースを着用。2枚目では、平塚新夢選手（25）とのツーショットも公開している。

この投稿には、「相変わらず綺麗」「かわいーーー」「可愛いしかっこいい！！」「めちゃくちゃオシャレ」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。