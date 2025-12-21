お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアが２１日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。５月の世界戦後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、現在は故郷・熊本県内の病院でリハビリ中の元ＩＢＦ世界ミニマム級王者の重岡銀次朗氏と、８月に現役引退を発表し、弟をサポートしている兄の元ＷＢＣ世界同級王者・優大氏との再会に涙を流した。

熊本を訪れた千原は、重岡兄弟に会いに銀次朗氏が入院している病院へ。見舞い後、兄の優大氏と並んだ千原は「今、銀次朗に会いまして、非常に力強く手を握ってくれて」と口を開くと、「いや、よかった」と目を潤ませながら安堵（あんど）の言葉を繰り返した。

優大氏が「弟の中で、首を縦に振ると横に振るっていう意思疎通ができるようになってきているんですね。どこまで覚えているかっていう確認がちょっとずつ取れてるんですけど、でもボクシングをやっていることをあいつは後悔してないって言ってたので。『後悔してる？』って聞いたら『後悔してない』って言ってたので、それだけで僕たちは立ち上がっているというか。そんな感じです」と現状を語ると、千原は涙。「『うまいもん食いに行くぞ』って言ったら手上げてたから。いや、よかった」とやりとりを明かした。

千原が「優大は今後カフェをやるの？」と問うと、優大氏は「僕たちボクシングしかしてこなかった人生なので、新しいことに挑戦したいって気持ちは僕の中であって。弟に後悔してほしくないんです。ボクシングしてたことを。だってこんなのバッドエンドじゃないですか。引退して、周りから誰もいなくなって、いつかみんなに忘れられてって、そんなのあまりにも虚しいって兄として思うので。ボクシングで出会った人たちとか銀次朗のことを知ってくれた人たちとの関わりをずっとつないでいくためにも、僕がそういう場所を作らなきゃなって思いました」と思いを告白。涙ながらに聞いていた千原は「じゃあまた来るわ」と再会を約束した。