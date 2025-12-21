日銀が30年ぶりの水準まで金利を引き上げました。物価高とその背景にある円安に効果はあるのでしょうか。

【写真で見る】目立ったのは植田総裁の慎重な言い回し 銀行のディーラーは

「苦渋の決断」クリスマスにも物価高の影響が･･･

横浜・赤レンガ倉庫で開かれる年末恒例のクリスマスマーケット。日本に居ながらにして本場ヨーロッパのクリスマスの雰囲気が味わえるイベントです。

福島から家族旅行・夫

「たまにキラキラしたところに連れていってあげないとなと。海外旅行は円安の影響で高いので」

妻「ハワイに行きたいな」

夫「そういうところに行きたがるんですよ」

夫「（Q.いまはタイミングじゃない？）今はタイミングじゃないって私のほうで拒否させてもらっている」

ただ、ここでも円安の影響が出ています。ドイツからビールを輸入し、ソーセージなどをオーストラリアから輸入しているお店の人は...

「ツァイト」松田諭 店長

「価格に転嫁しなければならないところは、苦渋の決断で値上げしている」

ステーキにチーズをたっぷりのせた一品。数年前と比べ、仕入れ値は5割ほど高くなったものの価格転嫁できたのは100円だけだといいます。

クリスマスマーケットの名物ホットワインのお店でも...

「フルーツワインとスイーツのお店」尾形里緒さん

「（ホットワインの）スパイスを自家製で調合していて、スパイスが結構値上がりしてしまっている。なるべく価格に影響しないようにしている」

輸入雑貨やお菓子を扱うお店も、客離れを懸念して仕入れ値の増加分を価格転嫁できていないといいます。

補正予算成立も…街からは「そんなに期待できていない」

お店側にも消費者にも重くのしかかる円安による物価高。対策が急務となるなか、12月16日には、補正予算が成立。

おこめ券などの食品支援としてひとり3000円（※内容は自治体による）、電気・ガス料金の補助として1世帯7000円、などのメニューが並びましたが...

女性（12月19日・横浜市）

「（物価高対策に）そんなに期待はできていなくて。給付はやっぱり一時的じゃないですか。（物価を）下げた方が生活が変わる」

女性（12月19日・横浜市）

「現金（給付）ってすぐなくなっちゃうけど、普段買い物で物価が下がってくれたら、一番大歓迎するかなって思います」

「物価の番人」日銀の判断は･･･政策金利引き上げ

対症療法としての給付や補助だけでなく、そもそもの物価高騰を抑える対策が求められるなか「物価の番人」が動きました。

物価高の大きな要因となっている円安。｢物価の番人｣と呼ばれる日銀は12月19日...

日本銀行 植田和男 総裁

「政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調節することが適切であると判断した」

政策金利を0.5％から0.75%に引き上げたのです。

これは1995年以来、30年ぶりの高い水準。阪神・淡路大震災が起きた95年。コギャル文化も話題となった年です。

そして、1ドル79円台という円高を背景に、輸入品や海外旅行の安さが際立っていました。

海外への旅行客

「やっぱり円高のメリットがあるので、国内旅行よりもむしろ海外が割安」

円高は海外からモノを買うには好都合な半面、輸出で稼ぐ企業にとってはマイナスです。

折しも当時は、バブルの崩壊を受けて景気のテコ入れが必要な時期。日銀は、円高の是正も狙って金利を下げ続けていた局面で、バブル期に6％あった金利が今回と同様の水準となっていたのです。

利上げ後も進んだ円安 今後の利上げは“消極的”？

一方、今回、日銀が踏み切ったのは円安の是正が期待される利上げです。市場関係者は、この利上げが、継続的に行われるのかを注目。植田総裁の発言によっては円高に振れる可能性がありましたが...

日本銀行 植田和男 総裁

「経済物価の見通しやリスク、見通し実現の確度をアップデートしながら適切に判断していく方針です」

目立ったのは、慎重な言い回し。銀行のディーラーは...

銀行ディーラー

「（金融）引き締めにはまだまだ及び腰。あまりやる気が感じられなかった」

今後の利上げには“消極的”との受け止め。利上げで円安が是正されるどころか、植田総裁の会見後、2円以上も円安が進んだのです。

“物価の番人”日銀はその役割を果たせるのでしょうか。