星野リゾートは、2026年にかけて全国で新規開業する7つの施設情報や、各ブランドの最新の取り組みを発表ました。新規施設は、九州・山口初進出となる「リゾナーレ下関」や、横浜エリアに連続開業する「OMO5横浜馬車道」「OMO7横浜」、さらには温泉旅館ブランド「界」の新作「界 草津」「界 宮島」「界 蔵王」など、旅好き必見のラインナップです。同社では、「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO（おも）」「BEB（ベブ）」「LUCY（ルーシー）」の6つのブランドを中心に、地域性を活かした独自の滞在を提案しています。この記事では、重要文化財を活用した「奈良監獄ミュージアム」の開館など、新たな取り組みについてもまとめて紹介します。

星野リゾート、オンラインプレス発表会の様子

【リゾナーレ】海峡の景色を堪能できる下関にデザイナーズホテル誕生

リゾートホテルブランド「リゾナーレ」は、2025年12月11日、九州・山口エリア初進出となる「リゾナーレ下関」を開業。施設のコンセプトは「海峡のデザイナーズホテル」で、関門海峡の景色や「ふぐ」といった地域の要素をスタイリッシュに取り入れた建築が特徴です。また、ホテルとしては日本で初めて「ZEB Ready認証」と「CASBEE建築評価認証」の最高Sランクを同時に達成しました。

関門海峡を目の前に望む絶好のロケーションを活かしたアクティビティも計画されている「リゾナーレ下関」

2025年〜26年シーズンに向けては、「リゾナーレ八ヶ岳」「トマム」「ネコマ マウンテン」の3施設で、スポーツ科学に基づいた星野リゾート式スキーレッスン「雪ッズ」が誕生。これは、スポーツ科学を専門とする竹腰誠教授（日本体育大学／スポーツマネジメント学部スポーツマネジメント学科）との共同開発による新メソッドを導入し、子どもが楽しく、確実にスキーが上達できることを目指します。

子どもが楽しみながらスキーデビューできる星野リゾート式スキーレッスン「雪ッズ」

【OMO】横浜に2つのホテルが開業！ 絶景と歴史が融合した体験

都市観光ホテルブランド「OMO」では、2026年に横浜エリアで2つの施設が開業します。

全客室が絶景を独り占めできる設計の「OMO5横浜馬車道」

2026年1月15日には、馬車道駅直結のロケーションに「OMO5横浜馬車道」が開業。「360°天空のボヤージュ」をコンセプトに据え、地上154メートルから横浜ベイエリアを360度見渡す絶景ホテルとして、空の航海を楽しむような滞在を提案します。

【参考】横浜･馬車道駅直結「星野リゾート OMO5横浜馬車道」地上154mの360°天空の絶景、全室キッチン付き！2026年1月15日開業

https://tetsudo-ch.com/13012949.html

日本の近代建築を支えた建築家、村野藤吾氏による旧横浜市庁舎行政棟を活用した「OMO7横浜」

続いて、2026年4月21日には、JR関内駅前の旧横浜市庁舎跡地を活用した開発プロジェクト「BASEGATE横浜関内（横浜市旧市庁舎街区活用事業）」内に「OMO7横浜」が開業。コンセプトは「気分上々、ハマイズム」で、旧横浜市庁舎行政棟をレガシーホテルとして活用し、新旧が融合した横浜の奥深い魅力を体験できるホテルを目指します。

【参考】旧横浜市庁舎が “星野リゾートのホテル”として再生！戦後モダニズム建築の名作を活かし OMO7横浜 2026年春開業 （横浜 関内駅前再開発）

https://tetsudo-ch.com/13008085.html

【界】草津、宮島、蔵王に新規温泉旅館が誕生

温泉旅館ブランド「界」では、2026年に3つの新規施設が開業します。

温泉とともに上州の食文化を味わう会席料理や蕎麦割烹を楽しめる「界 草津」

「界 草津」（群馬県）：2026年6月7日開業予定。専用トンネルで「温泉街の賑わい」と「静謐な温泉宿」をつなぐ、これまでにない宿泊体験を提案します。大浴場では名湯・万代鉱源泉など2種の酸性泉が堪能でき、連泊することで草津の多様な魅力を満喫できます。

【参考】星野リゾート「界」が草津温泉に初進出、2026年春開業！ 温泉街へ“秘密のトンネル”で直結、どんな施設？予約はいつから？

https://tetsudo-ch.com/13006465.html

「界 宮島」の「海霧の間」は庵治ガラス・福山デニム・大竹和紙など地域文化の粋を集めた空間

「界 宮島」（広島県）：2026年夏開業予定。星野リゾートとして広島県へ初進出します。全室瀬戸内海ビューのご当地部屋の名称は「海霧（うみぎり）の間」に決定し、瀬戸内の幻想的な「海霧」や地域の伝統工芸をモチーフにしたデザインが施されます。宿泊予約は2026年春に開始予定です。

【参考】世界遺産 嚴島神社への拠点に、全室から瀬戸内海を一望！ 星野リゾート「界 宮島」2026年夏開業、上質空間に絶景露天風呂も（広島県）

https://tetsudo-ch.com/13016954.html

開湯1900年以上と伝わる歴史ある温泉地・蔵王温泉に誕生する「界 蔵王」、円型の火口湖「御釜」(写真左）がモチーフ

「界 蔵王」（山形県）：2026年秋開業予定。山形県へ初進出となり、蔵王温泉に誕生します。蔵王のシンボル「御釜（おかま）」から着想を得た、360度パノラマのルーフトップテラスを設け、山々の絶景と湯浴みを満喫する滞在を提案します。

【参考】星野リゾートが山形に初進出！ 360度パノラマの絶景テラスで湯浴みができる「界 蔵王」2026年秋開業（山形市・蔵王温泉）

https://tetsudo-ch.com/13014939.html

【その他】重要文化財「旧奈良監獄」のミュージアム化や山ホテルの新サービス

旧奈良監獄の敷地内では「奈良監獄ミュージアム」と付帯のホテル事業を展開予定とのこと

重要文化財「旧奈良監獄」の保存活用事業として、2026年4月27日に奈良県・奈良市で「奈良監獄ミュージアム」が開館予定です。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」で、歴史的建造物の建築美や価値を継承し、訪れる人が自らと対話するきっかけを提供するミュージアムを目指します。

【参考】星野リゾート初の美術館「奈良監獄ミュージアム」2026年4月開業！重要文化財が新たな名所に！敷地内に“泊まれる”ホテルも（奈良市)

https://tetsudo-ch.com/13016922.html

「最高の尾瀬ハイクがはじまるホテル」をコンセプトとした「LUCY尾瀬鳩待」

山ホテルブランド「LUCY」の「LUCY尾瀬鳩待」は、2025年開業初年度分の宿泊予約が販売開始からわずか2週間で完売し、2026年度の宿泊予約を2025年10月23日より開始しています。2026年度は、4月下旬〜10月24日まで、尾瀬の山開きに合わせたフルオープンを予定しています。

【参考】初心者も安心の快適･尾瀬ハイク！星野リゾート「LUCY尾瀬鳩待」の”6つの約束”で山小屋の常識が変わる！

https://tetsudo-ch.com/13011423.html

星野リゾートは、2026年にかけて「界」「OMO」「リゾナーレ」などのブランドで、全国7施設の新規開業を発表しました。また、食のスタイルやスキーレッスン、山ホテル、さらには旅のトレンド予測に至るまで、多様な角度から新たな価値提供を目指す取り組みを公開しました。今後の詳細情報は、公式サイトなどで順次発表される予定です。

（画像：星野リゾート）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）