「クラブ史上最悪」「歴史的な無能さ」悪夢の10連敗。開幕17戦でいまだ勝利なしのウルブスに英紙が言及「３年前も同様の状況にあったが…」
またも勝てなかった。
ウォルバーハンプトンは現地12月20日、プレミアリーグ第17節でブレントフォードとホームで対戦。63分と83分に失点し、88分に獲得したPKはエースのヨルゲン・ストランド・ラーセンが失敗。０−２で敗れた。
これでウルブスはリーグ戦で10連敗。しかも開幕からの17戦でいまだ白星がなく、勝点２で最下位の20位。19位のバーンリーとは勝点９差だ。
シーズンの折り返しを前に早くも残留が危ぶまれるなか、イギリスの有力紙『The Guardian』は「クリスマスを最下位で迎えることが、必ずしも降格を意味するわけではない」としながらも、こう伝えている。
「ウルブスは３年前も同様の状況にあったが、違いはボクシングデー（クリスマスの翌日の12月26日）の時点で勝点が２ではなく10だったことである。ウルブスはクラブ史上最悪の連敗という、歴史的な無能さを示した」
「キーン・ルイス＝ポッターが後半に決めた２得点と、クィービーン・ケレハーがヨルゲン・ストランド・ラーセンの下手なペナルティキックをセーブしたことにより、ウルブスは勝点２のまま取り残された。これまでプレミアリーグで10連敗を喫したチームは３チームしかいない。それらのチームはすべて、５月には最下位でシーズンを終えた」
苦境に陥るウルブスは次節、リバプールと激突し、中２日でマンチェスター・ユナイテッドと相まみえる。名門クラブとの連戦で、好転できるようなきっかけを掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
