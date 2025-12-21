2025年12月17日、韓国・ニュース1によると、ベトナム・ホーチミン発釜山（プサン）行き航空機に搭乗していた韓国人の男が公安に逮捕され強制降機となった。男が空港でうずくまって嗚咽（おえつ）する様子を撮影した動画がネット上に拡散されている。

複数のネット上のコミュニティや現地ネットユーザーのSNSなどによると、事件は14日0時5分ごろベトジェットエアの機内で発生した。拡散されている動画には、公安2人が抵抗する韓国人の男を立たせ、強制的に降機させる様子、その後、男が空港で膝をついて祈るような体勢で泣いている様子などが収められている。男は胸に太極旗のマークが入ったTシャツを着ていたという。

ベトナムのネットユーザーらは、この件について「男はずっとおかしな言動をしていた。隣の席に座っていた女性に不適切な行動をした」「安全上の理由から降機させられた」「韓国人の男が女性乗客に性的な嫌がらせをし、降機させられた。被害者はベトナム人女性だ」などと証言している。

また、あるYouTubeチャンネルはこの件を取り上げ、「韓国人の青年が優越意識から女性に不適切な行動を取り、警察に引き渡された。調べを受け飛行禁止処分となり、空港で泣くしかなかったようだ」「ここはベトナムだ。映画の撮影ではない。次からは行動に気を付けろ」などと伝えているという。

当時、同じ便に乗り合わせていたという韓国人は「搭乗前、問題の男がベトナム人女性2人ともめているのを見た」「最初は恋人同士なのかと思ったが、女性たちは困惑した様子だった。なので、そのうちの1人に、自分の隣に座るよう言った」と話している。男から酒のにおいはしなかったという。この件で出発が1時間以上遅延したといい、「太極旗を（胸に）付けているのにみっともない。処罰されるべきだ」と強く非難している。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「みっともない。アグリーコリアン…」「太極旗を胸につけて性的嫌がらせをして、膝をついて祈ってるなんて、国の恥だ」「白人の前では何もできないくせに、東南アジアの人たちに対しては態度が悪い。韓国人も人種差別がひどい」「東南アジアで買春した時と同じ感覚で行動したんだろ」「ベトナムも甘いな。監獄にぶちこめばいいのに」「こんなやつは捕まえて国家冒とく罪で処罰すればいい」「韓国出国禁止にすべき」など、怒りの声が殺到している。（翻訳・編集/麻江）