歌手の和田アキ子（75）が21日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。東京・上野動物園の4歳の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイが来年1月下旬に中国へ返還されると発表されたことについて言及した。

番組では雄シャオシャオと雌レイレイの返還発表後、初の週末を迎えた上野動物園の盛況ぶりを紹介。開園前から長蛇の列ができ、開園時には約3600人が並び、最大待ち時間は6時間。観覧時間は1人1分に制限されたとした。

和田は「パンダ人気あるのは分かるけど、朝6時から。別に話せるわけじゃないでしょう」と仰天。「凄いねえ。大変なんだ」などと語った。

また今年6月に4頭のパンダが中国へ帰国した和歌山・アドベンチャーワールドでは、飼育スタッフによる特別ガイドツアーが行われていると紹介。歴代のパンダの誕生日にパンダがいた屋外運動場に入り、寝転ぶこともできるとした。また土日祝日にはパンダの疑似飼育体験も行われているとも伝えた。

和田は「パンダの気分を味わうってどうなんだろう」「もうランチは笹ですか」とコメントした。

さらに来年は53年ぶりにパンダが日本からいなくなるとも明かされ「これは寂しいねえ」と話した。