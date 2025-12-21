コロンビアの左翼ゲリラ「民族解放軍（ELN）」の旗/Stringer/AFP/Images

（CNN）南米コロンビアで、ゲリラグループがドローン（無人機）と爆発物を使って陸軍の基地を襲撃し、コロンビア軍の兵士少なくとも7人が死亡したほか、30人が負傷した。コロンビア軍が明らかにした。

襲撃があったのは18日で、北部セサール県の基地が標的となった。米国務省と欧州連合（EU）がテロ組織に指定するコロンビアの左翼ゲリラ「民族解放軍（ELN）」の犯行とみられるという。

陸軍は声明で、犯行グループが即席爆発物を搭載したドローンを使用し、爆発物を無差別に投下したと明らかにした。

報道によると、兵士らは訓練を終え、ハンモックで休んでいたところを襲われた。

負傷した兵士は地域の医療機関に搬送された。陸軍の部隊が周辺の治安確保に向けた作戦を実施した。

国防相は今回の攻撃を非難し、ELNの脅威は排除されなければならないと述べた。「そうしなければ、住民は深刻な危険にさらされる」

今回の攻撃は、ELNが米国による「帝国主義的介入の脅威」に抗議し、全国規模の「武装攻撃」を宣言した後に発生した。攻撃により、ELNが影響力を持つ地域では、民間人の移動が遮断され、日常の活動がまひした。