こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

昨今、microSDカード界隈における“転送速度がめちゃ速い”の代名詞である、「Express」規格の商品が増えてまいりました。

そんなか、 Silicon Power（シリコンパワー）のラインナップも充実。10月29日にはmicroSDXC Expressカード「SP512GBSTEI31V10」（512GB）と 「SP001TBSTEI31V10」（1TB）が参戦しています。

その速さ、いよいよ体感する時が来ました。

クセになる進化した高速転送

Image:Amazon.co.jp

「SP512GBSTEI31V10」並びに「SP001TBSTEI31V10」の特長について、難しいことを抜きにして改めて説明＆念を押します。

やはり最大読込880MB/s・最大書込700MB/sという驚異的な転送速度を実現している点でしょう。

これは一般的なmicroSD「UHS-I」の約8倍以上、「UHS-II」と比べても2.7倍の速さで、大容量ゲームのロード時間やデータ転送時間を劇的に短縮する「次世代」規格です。

「Nintendo Switch 2」との相性抜群＆高耐久性も抜群

Image:Amazon.co.jp

そしてもうひとつは、「Nintendo Switch 2」の性能をフルに発揮できる点があります。

「Switch 2」専用のハイクオリティなソフトはデータ容量が非常に大きいですが、このカードを使えば大容量も「爆速ロード」が可能。つまり「Switch 2」ラバーの必須アイテムになってくれるんです。

他にも10,000回の抜き差しテスト、耐衝撃、耐水（IPX7）、耐X線などの厳しい耐久基準をクリアしており、10年間の長期限定保証も付帯しているため、大切なデータを長期間にわたって安心して保存できますよ。

「SP512GBSTEI31V10」と「SP001TBSTEI31V10」は一度使えば旧規格には戻れない、クセになるmicroSDカードです。

